Hochaktuell nach Tod des Papstes: Hier gibt es «Konklave» im Stream

«Konklave»: Die Story des Papstwahl–Thrillers

Die Handlung von «Konklave» beginnt in derselben Situation, wie sie auch gerade in der Wirklichkeit besteht. Der amtierende Papst ist tot. Das Kardinalskollegium tritt eilig zusammen. Kardinal Lawrence (Ralph Fiennes) organisiert als Dekan des Kollegiums das Konklave. Gegen seinen Willen mausert er sich in den ersten Wahlgängen selbst zu einem Mitfavoriten. Zwischen den spannend inszenierten Wahlgängen zeigt der Film heimliche Hinterzimmergespräche und böse Intrigen. Ein Attentat heizt die Atmosphäre zusätzlich an.