Hochschwangere Jennifer Lawrence setzt auf Bequemlichkeit

Mit Ehemann Maroney hat sie bereits den zweijährigen Sohn Cy. In einem «Vogue»–Interview aus dem Jahr 2022 schwärmte Lawrence von den Freuden der Mutterschaft. Die Geburt ihres Sohnes habe sich angefühlt «als würde mein ganzes Leben von vorne beginnen». Sie ergänzte: «Ich habe nur gestarrt. Ich war einfach so verliebt. Ich habe mich auch in alle Babys auf der ganzen Welt verliebt. Neugeborene sind einfach so unglaublich.»