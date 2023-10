«Hochzeit auf den ersten Blick»-Expertin: «Kämpfen lohnt sich oft»

Auch in der zehnten Staffel der Sat.1–Show «Hochzeit auf den ersten Blick» wagen wieder mutige Singles den Gang vor den Traualtar und heiraten jemanden völlig Fremdes. Von Anfang an dabei ist Dr. Sandra Köhldorfer (42), die als Teil des Experten–Trios die Paare zusammenstellt. Die österreichische Psychotherapeutin betreibt Praxen in Graz und Berlin. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht sie über die Kritik an der Sendung, Herausforderungen in Beziehungen und Wünsche für ihre eigene Ehe. Im Finale der neunten Staffel 2022 hielt ihr Partner, der Amerikaner Ryan Bank, um ihre Hand an.