«Hochzeit auf den zweiten Blick»: Auch in diesen Shows wird geheiratet

Die erste Staffel der US–Dating–Show startete im Februar 2020 auf Netflix und wurde bereits in vielen Ländern adaptiert. Am 3. Januar 2025 zog auch endlich eine deutsche Variante unter der Moderation von Steffi Brungs (36) und Chris Wackert (36) nach. Alina Rothbauer und Ilias Pappas fanden durch die Dreharbeiten der ersten Staffel «Love is Blind: Germany» zusammen, heirateten am Ende der Sendung und sind noch immer ein Paar.