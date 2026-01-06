Hochzeit? Margot Kässmann und ihr Andreas «brauchen das nicht»

«Richtige Mischung aus Distanz und Nähe»

Die beiden waren in ihrer Jugend bereits ein Paar, verloren sich dann jedoch für mehrere Jahrzehnte aus den Augen – bis er nach einer Lesung plötzlich vor ihr stand. Es sei «sofort dieser Gleichklang» dagewesen, erinnert sie sich an den schicksalhaften Moment vor zwölf Jahren. Sie habe zu dem Zeitpunkt eigentlich mit dem Thema Männer abgeschlossen gehabt. Die neue, alte Liebe im fortgeschrittenen Alter sei durchaus ein «Wagnis», denn man müsse sich «noch einmal ganz neu öffnen».