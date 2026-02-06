Hochzeit Nummer vier: Halle Berry ist wieder verlobt

«Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt»

«Es gab da eine gewisse Verwirrung, dass er mich gefragt hat und ich Nein gesagt habe. Das ist nicht der Fall», stellte Berry bei Jimmy Fallon klar. «Natürlich habe ich gesagt, dass ich ihn heirate! Er hat mir einen kleinen Ring angesteckt.» Anschliessend hielt die strahlende Schauspielerin ihren beeindruckenden Verlobungsring in die Kamera – funkelnde Diamanten in quadratischer Form auf einem goldenen Band.