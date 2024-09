Hochzeit von Gina Schumacher: Bruder Mick und Cousin David gratulieren

«So glücklich für euch beide»

Mick Schumacher teilte in seiner Story am 29. September ein Posting seiner Schwester, mit dem diese ihre Hochzeit bestätigt hatte. Zum Song «Forever and Ever, Amen» von Randy Travis (65) liess der Rennfahrer auf Englisch wissen: «Ich bin so glücklich für euch beide.» Auch David Schumacher, Sohn von Michael Schumachers Bruder Ralf (49) teilte das von der Braut gepostete Hochzeitsfoto in seiner Story und schrieb dazu ebenfalls auf Englisch: «Glückwünsche an euch beide. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft. Geniesst euren Tag.»