Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sánchez: So geht die Party weiter

Nicht mehr bei den Feierlichkeiten vom Samstag und Sonntag mit dabei sein werden dann die Kardashian–Schwestern Kim und Khloe. Sie waren gemeinsam mit Kendall und Kylie Jenner sowie ihrer Mutter Kris am Freitag bei der Hochzeitszeremonie in Venedig anwesend. Ihren Besuch hielten die Influencerinnen standesgemäss mit zahlreichen Instagram–Posts fest. So teilte etwa Superstar Kim Kardashians eine Reihe von Bildern von sich und ihrer Familie in einem Kanal Venedigs, während Schwester Khloe in dem sozialen Netzwerk ihr atemberaubendes, tief ausgeschnittenes rosa Paillettenkleid mit gefiederten Ärmeln und einer Diamantkette zeigte, das sie zur Hochzeitszeremonie trug.