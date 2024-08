Hochzeit von Märtha Louise: Mette-Marit und Haakon beehren Bootsparty

Die dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten von Prinzessin Märtha Louise (52) und Durek Verrett (49) sind in vollem Gange. Die Prinzessin und der Schamane heiraten offiziell erst am kommenden Samstag (31.8.), die Party ist allerdings bereits am Donnerstag gestartet. Da hatten Braut und Bräutigam unter dem Motto «Sexy und Cool» zum Hochzeitsempfang im Hotel 1904 geladen, das inmitten der malerischen Fjorde Norwegens liegt.