Hochzeit von Zendaya und Tom Holland: «Wir haben jede Menge Zeit»

«Zendaya arbeitet an so vielen Filmen. Sie dreht gerade den nächsten Teil von ‹Dune› und ist deshalb unterwegs. Es sind so viele Filme, also haben wir Zeit. Wir haben jede Menge Zeit», so der Stylist. Für welches Designer–Brautkleid sich die US–Amerikanerin entscheiden wird, werde er nicht verraten. Er deutete an, dass Zendaya eine «heimliche Braut» werden könnte. Schliesslich hält das Hollywoodpaar die Öffentlichkeit so gut wie möglich aus seinem Privatleben heraus.