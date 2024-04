Hochzeitsdetails geleakt: So reagieren Märtha Louise und Durek Verrett

Märtha Louise ärgert sich über Berichterstattung

Vergangene Woche hatte Märtha Louise ihrem Ärger über das norwegische Klatschblatt «Se og Hør» bereits in einer Episode ihres Podcasts «HeartSmart Conversations» Luft gemacht. In einer mehr als einstündigen Folge sprach die Prinzessin über Interviews der Mutter ihres Verlobten, die für Informationen an die Presse Geld angenommen hatte, sowie über die durchgesickerte Hochzeitseinladung an die Zeitung.