Hochzeitsgerüchte: Jetzt spricht Al Pacino Klartext

Nach Gerüchten in den vergangenen Tagen ist nun klar: Hollywoodstar Al Pacino (85) ist nicht heimlich vor den Traualtar getreten. Die Spekulationen waren aufgekommen, nachdem er bei einer Veranstaltung mit einem Schmuckstück gesichtet wurde, das wie ein Ehering aussah. Jetzt erklärte ein Sprecher des Schauspielers gegenüber dem «People»–Magazin: «Al Pacino ist nicht verheiratet.»