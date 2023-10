Hochzeitsjubiläum: So haben John Legend und Chrissy Teigen gefeiert

John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) haben ihren zehnten Hochzeitstag im vergangenen Monat am Comer See in Italien gefeiert. «Wir hatten eine grosse Jubiläumsfeier», erzählt der Musiker im Interview mit dem «People»–Magazin. «Wir haben uns gegenseitig Reden geschrieben, in denen wir über unsere Liebe, unsere zehnjährige Ehe und die Familie, die wir aufgebaut haben, reflektiert haben. Es war wirklich eine schöne Feier», fasst er zusammen. Weiter sagt der EGOT–Star, dass er «gerade dabei ist, die Fotos durchzusehen, um ein kleines Buch zur Erinnerung an dieses Ereignis zusammenzustellen» – es sei «wirklich eine magische Zeit» gewesen.