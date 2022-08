«Hocus Pocus 2»: Warum nicht alle Stars des Originals dabei sind

Nach fast 30 Jahren bekommt «Hocus Pocus» eine Fortsetzung. Das Sequel der Fantasykomödie von 1993 startet am 30. September 2022 bei Disney+. Bette Midler (76), Sarah Jessica Parker (57) und Kathy Najimy (65) schlüpfen auch in Teil zwei in die Rollen der Sanderson-Hexen. Doch die jungen Hauptdarsteller des Originals kehren nicht zurück. Das hat Regisseurin Anne Fletcher (56) jetzt gegenüber «Entertainment Weekly» enthüllt - und auch den Grund dafür verraten.