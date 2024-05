«Hoffnung auf gemeinsame Zeit»: Heinz Hoenigs Frau meldet sich nach OP

Nach der riskanten Operation von Heinz Hoenig (72) am Montag (13. Mai) hat sich nun Ehefrau Annika Kärsten–Hoenig (39) mit einem ersten Gesundheitsupdate an die Öffentlichkeit gewandt. In einer Instagram–Story bedankte sie sich bei den unzähligen Menschen, die sich zuletzt so rührend um den Schauspieler gesorgt haben und schreibt: «Ihr Lieben, Heinz hat die erste OP dank der wundervollen Ärzte und dem Klinik–Team überstanden.»