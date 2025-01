Hoffnungsträgerin der Royals: Prinzessin Ingrid Alexandra wird 21

Gesundheitliche Sorgen und Skandale um Ingrids Stiefbruder

«Der königliche Haushalt ist mittlerweile so unterbesetzt, dass er nicht mehr in der Lage ist, alle seine Aufgaben zu erfüllen, während er sich gleichzeitig in einer schweren Vertrauenskrise befindet», bilanziert Royal–Experte Trond Norén Isaksen. Zwischen dem Ende ihrer Militärausbildung im April und dem Beginn eines Studiums im Sommer könnte die Prinzessin deshalb verstärkt Termine für die Königsfamilie übernehmen.