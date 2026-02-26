Hoher Besuch im Palast: Königin Camilla begrüsst Paddington Bär

Zuvor begeisterte die verstorbene Queen Elizabeth II. (1926–2022) 2022 bei ihrem Platin–Thronjubiläum mit einem Sketch, in dem sie gemeinsam mit dem animierten Bären unter anderem ein Marmeladenbrot aus ihrer Handtasche zog. Nach ihrem Tod legten Trauernde unzählige Paddington–Stofftiere und Marmeladenbrote vor dem Buckingham–Palast nieder. Der kleine Bär ist damit auch zu einem Symbol der Erinnerung geworden.