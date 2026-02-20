Hoher Besuch: König Frederik strahlt auf Grönland

Der König hat seinen dreitägigen Trip am Mittwoch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk begonnen. Am Flughafen wurde er von Regierungschef Jens–Frederik Nielsen und Parlamentspräsident Kim Kielsen in Empfang genommen. Danach besuchte er eine Schule, das grösste Unternehmen Grönlands sowie das Arktisk Kommando, ein Teil der dänischen Streitkräfte. «Immer wieder schön, wieder in Grönland zu sein. Danke für den herzlichen Empfang. Über das Land zu fliegen und die Grönlandlandschaft zu beobachten, raubt mir immer den Atem», schwärmte der Monarch danach auf Instagram.