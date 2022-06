Hoher Besuch: US-Präsident Joe Biden ist zu Gast bei James Corden

Corden wird sentimental

Zum zweiten Mal durfte Corden nun schon in die Machtzentrale des US-Präsidenten, dem Oval Office. «Erstmals mit der First Lady [Michelle] unter der Obama-Administration und nun mit Präsident Biden. Das Ganze ist für die Erinnerung an die Show eine grosse Sache», freut sich der Moderator. Was er damit anspricht, ist klar: Im kommenden Jahr wird er als Moderator der «Late Late Show» von Bord gehen, wie er im April dieses Jahres mitgeteilt hatte.