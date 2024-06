«Höhle der Löwen»: Bei Soja-Chips für Diabetiker bissen die Löwen an

«Nicht nur labern – machen!»

Luis Kesten (27) und Fabio Lehnert (26) kennen sich beide seit ihrer Kindheit und sind schon immer echte Tier–Fans. Beide engagieren sich deshalb mit ihrer Firma «Hunderunde» im Tierschutz. Mit den Erlösen aus Armbändern unterstützten sie bereits Tierheime in Rumänien. Auch der Erlös ihrer veganen Hunde–Leckerlis, die zum Teil aus Obst– und Gemüseresten hergestellt werden, soll anteilig einem sozialen Zweck zugute kommen: «Der Gedanke, dass ich gleichzeitig meinen Hund und ein Tier in Not füttern kann, liess uns nicht mehr los», so Luis Kesten. Ihr Angebot an die Löwen lautete: 100.000 Euro für 15 Prozent. Bitter für die beiden: Gleich vier Löwen stiegen aus, weil sie bereits in Start–Ups desselben Segments investieren. «Selbstbewusst, aber nicht überheblich, und total sympathisch» – so wirkten die Gründer auf Carsten Maschmeyer. Doch auch er lehnte ab. Also kein Deal? Niels Glagau schwenkte nochmals um und investierte 100.000 Euro für 20 Prozent. Sein Motto für sein Investment in den Tierschutz: «Nicht nur labern – machen!»