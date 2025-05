«Höhle der Löwen»: Investoren geben «Symbol der Deutschen» einen Korb

Williams: «Gelüstet mich nach einer Sauna»

«Wellness zu zweit jederzeit» lautet das Motto des Erfinder–Brüderpaars Thorsten (49) und Thomas Sauer (43) aus Lübeck. Ihre Erfindung basiert auf dem «Symbol der Deutschen»: dem Strandkorb. Das «deutsche Kult–Objekt» verwandeln sie mit wenigen Handgriffen in eine mobile Mini–Sauna – ihre «Korbsauna». «Tolle Idee!» merkt Dagmar Wöhrl (71) schon während der Präsentation an. Sie hat ihrem Ehemann vor kurzem einen herkömmlichen Strandkorb geschenkt – und scheint dies angesichts der «Korbsauna» zu bereuen. Auch die übrigen Löwen kommen beim Thema Sauna schnell auf Temperatur. Tillman Schulz geht «vier Mal die Woche» in die Sauna und hält die «Korbsauna» für eine «sensationelle Lösung». Judith Williams bekennt stolz: «Ich war mal im Saunaclub» – was Tillman Schulz nicht weiter ausgeführt haben möchte: «Saunaclub kann auch was ganz anderes bedeuten.»