«Höhle der Löwen»: Veganerin «aus Schnapsidee» schenkt Löwen einen ein

Drei «Gebrüder Löwen–Pitch» wollen Video–Deal

Vor dem nächsten Pitch legen Judith Williams und Ralf Dümmel eine heisses Tänzchen aufs Parkett von «Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten». Beide schwelgen damit in Erinnerungen an einen Tanz in der letztjährigen Weihnachtssendung. Um schöne Erinnerungen geht es auch in dem Pitch von «Memperience». Die drei Brüder Manuel (24), Cedric (26) und Julian (29) haben ein Video–Album entwickelt. Darin finden Urlaubs– und Familienerinnerungen nicht nur in Form von Fotos, sondern auch als Videos ihren Platz. Drei bis vier Videos können auf hauchdünnen Displays in ein Album integriert und abgespielt werden. Die «Gebrüder Löwen–Pitch» verlangen 150.000 Euro für sieben Prozent Anteile an «Memperience».