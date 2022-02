Höhner-Frontmann Henning Krautmacher setzt sich zur Ruhe

Die Höhner müssen wohl bald ohne ihren Frontmann auskommen: Henning Krautmacher (64) zieht sich zurück. «Die Weichen sind jetzt gestellt, so dass ich mich am Jahresende aus dem Geschäft zurückziehen kann», sagt der Musiker im Interview mit «RP Online». Der Termin sei zwar «nicht in Stein gemeisselt, macht aber Sinn». Es sei «nicht einfach» gewesen, einen Nachfolger für ihn zu finden. «Letztlich hat es durch Kölsche Klüngel funktioniert», erzählt Krautmacher. Schon seit November 2021 steht er mit Patrick Lück (45) gemeinsam auf der Bühne. «Die Leute werden Patrick kennen lernen und sich davon überzeugen, dass er ein toller Vollblutmusiker, Sänger und Entertainer ist, der das Schiff am Ende des Jahres alleine steuern kann», ist sich Krautmacher sicher.