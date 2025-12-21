Holiday Glam: Die schönsten Kleider für Weihnachten

Faux Fur als glamouröses Detail

Faux Fur sieht nicht nur an Mänteln und Mützen gut aus. Fellbesatz an Ärmel und Kragen von Kleidern hält nicht nur warm, sondern macht sie auch zum It–Piece. Winter–Vibes entstehen bei weissen Modellen, aber auch rosa Kleider lassen sich zum Fest stylen. Spitz zulaufende Heels oder Slingback–Pumps machen das Outfit komplett. Für Extra–Glamour können die Haare zu Wellen oder Locken frisiert und die Nägel passend zum Kleid lackiert werden.