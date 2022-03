«Höllenfahrt»: Drogensucht kostete Pete Doherty fast seine beiden Füsse

Wegen seiner Drogensucht hat Rockmusiker Pete Doherty (43) fast seine beiden Füsse verloren. Das erzählt der ehemalige Frontmann der Bands The Libertines und Babyshambles nun in einem Interview mit dem britischen «Mirror». «Ich bin wirklich an meine Grenzen gegangen», so der Musiker. In manchen Momenten sei es «sehr knapp» gewesen. «Ich habe fast meine Füsse verloren und andere schreckliche Dinge», gibt der 43-Jährige offen zu.