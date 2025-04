Hollywood-Gala: Francis Ford Coppola erhält Preis für Lebenswerk

Hollywood–Prominenz erweist «Der Pate»–Regisseur die Ehre

Die Veranstaltung fand im Dolby Theatre am Hollywood Boulevard statt, wo seit dem Jahr 2001 auch die Oscars verliehen werden. Einen Videoclip des Auftakts der Gala teilte das American Film Institute auch auf Instagram. Zu sehen sind in dem Clip Lucas und Regie–Kollege Ron Howard, die am Tisch von Preisträger Coppola Platz genommen haben. Zu vorherigen Preisträgern und Preisträgerinnen gehörten etwa 2024 Nicole Kidman oder im Jahr 2018 George Clooney.