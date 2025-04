Hollywood-Kollegen verabschieden sich von Val Kilmer

Michael Mann (82), Regisseur des Films «Heat», in dem Kilmer 1995 neben Robert De Niro (81) und Al Pacino (84) zu sehen war, sagte in einem Statement gegenüber «The Hollywood Reporter»: «Während meiner Arbeit mit Val an ‹Heat› habe ich immer wieder über die Bandbreite, die brillante Variabilität innerhalb der kraftvollen Strömung von Vals besessenem und zum Ausdruck gebrachten Charakter gestaunt. Nach so vielen Jahren, in denen Val gegen die Krankheit ankämpfte und seinen Geist bewahrte, ist dies eine ungeheuer traurige Nachricht.»