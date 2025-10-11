Hollywood-Legende Clint Eastwood ist erneut Opa geworden

Besondere Schwangerschaftsverkündung

Ihre zweite Schwangerschaft hatte Francesca Eastwood im Mai ebenfalls via Social Media bekannt gegeben. Die Fotos mit Babybauch, die sie damals postete, bargen eine besonderes Detail, wie sie in der Beschreibung verriet: Sie trug darauf ein schimmernde Kleid, das ihre Mutter Frances Fisher (73) bereits getragen hatte, als sie selbst mit Francesca schwanger war.