Hollywood-Legende Robert Logan im Alter von 82 Jahren gestorben

US–Schauspieler Robert Logan ist tot. Wie sein Sohn Anthony am Mittwoch gegenüber dem «People»–Magazin bestätigte, verstarb der Hollywoodstar bereits am 6. Mai eines natürlichen Todes in Estero, Florida. Robert Logan wurde 82 Jahre alt. Dem deutschen Publikum dürfte er vor allem als Familienvater Skip Robinson in Erinnerung bleiben. In drei Hollywood–Streifen zog er in den 70ern mit seiner Film–Familie aus der Grossstadt in die Wildnis. Damit lebte Logan Generationen von Aussteigern den Traum vom Glück der Einfachheit vor.