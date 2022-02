Hollywood-Schauspieler Zachary Horwitz zu 20 Jahren Haft verurteilt

Kleine Auftritte in Filmen

Horwitz, der unter seinem Künstlernamen Zach Avery bekannt wurde, hatte Auftritte in verschiedenen Filmen, darunter «Trespassers», «Nurejew - The White Crow», «Fury» und zuletzt 2020 in «Last Moment of Clarity». Im April 2021 wurde er wegen Finanzbetrugs in Los Angeles verhaftet.