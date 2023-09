Hollywood-Skandalnudel der 90er: Was macht Christian Slater heute?

Grosses Comeback 2015

Wer in den 80ern oder 90ern gross geworden ist, kennt das Gesicht des Schauspielers in– und auswendig. Slater stand schon mit sieben Jahren vor der Kamera. Mit «Der Name der Rose» (1986) kam dann der erste internationale Erfolg an der Seite von Sean Connery (1930–2020). «Heathers» aus dem Jahr 1988 sorgte für noch mehr Popularität. In den 90ern folgten für Christian Slater schliesslich grosse Engagements in Blockbustern wie «Robin Hood – König der Diebe» (1991), «Interview mit einem Vampir» (1994), «Operation: Broken Arrow» (1996) und «Hard Rain» (1998).