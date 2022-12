Zuletzt in «Avatar: The Way of Water»

Hollywood-Star Kate Winslet will mehr echte starke Frauen verfilmen

In «Avatar: The Way of Water» ist Kate Winslet seit kurzem als Alien-Meereskriegerin Ronal zu sehen. Dabei hat die Darstellerin sich der Verfilmung echter Geschichten von starken Frauen verschrieben. Im Biopic «Lee» tritt sie kommendes Jahr auch als Kriegsfotografin Lee Miller auf.