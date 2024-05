Hollywood-Star Kiefer Sutherland spielt fünf Konzerte mit The BossHoss

Das sind die The–BossHoss–Termine mit Kiefer Sutherland

Los geht es laut der offiziellen Website der Band am 30. Mai in Bad Iburg, danach folgen unter anderem Stationen in Lübeck (15. Juni), München (26. Juni) oder auch Wien (30. Juni). Sutherland wird dann der Ankündigung zufolge im Juli bei fünf Terminen mit am Start sein. Gemeinsam stehen der kanadische Star und die deutsche Gruppe im Rahmen der Tournee erstmals am 12. Juli in Bad Mergentheim auf der Bühne. Die weiteren Shows mit Sutherland sind demnach für den 13. Juli in Königstein, den 19. Juli in Füssen, den 21. Juli in Chemnitz und den 24. Juli in Winterbach geplant.