Hollywood-Star Nicolas Cage denkt über Abschied vom Kino nach

Hollywood–Star Nicolas Cage (59) denkt offenbar darüber nach, seine Karriere auf der Kinoleinwand zu beenden und dem Drehen von Filmen «Adios» zu sagen. Über entsprechende Abschiedsgedanken von seiner bisherigen Karriere hat der Schauspieler jetzt in einem neuen Interview mit dem Online–Portal «Uproxx» anlässlich seines neuen Films «Dream Scenario» gesprochen. «Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Punkt – nach 45 Jahren, in denen ich über 100 Filme gemacht habe – so ziemlich alles gesagt habe, was ich im Kino zu sagen hatte. Und ich möchte gerne mit einem guten Gefühl gehen und ‹Adios› sagen», erklärt Cage im Gespräch.