Hollywood-Star Zendaya trauert um «Euphoria»-Kollegen Angus Cloud

Angus Cloud konnte «jeden Raum erhellen»

Zendaya wisse, dass die Leute bei gestorbenen Menschen oft die Wendung nutzen, dass diese «jeden Raum erhellen konnten, den sie betreten haben» - aber Cloud sei darin der Beste gewesen. «Ich möchte ihn gerne so in Erinnerung behalten. Bei all dem grenzenlosen Licht, der Liebe und der Freude», die Cloud immer geschenkt habe. «Ich werde jeden Moment schätzen», schreibt sie weiter. In ihrem Herzen sei die Schauspielerin bei der Mutter und der Familie des Verstorbenen.