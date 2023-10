Hollywood unter Schock: «Friends»-Star Matthew Perry ist tot

Trotz seines Erfolgs kämpfte Perry hinter den Kulissen mit seiner Alkoholsucht. Auch am Set war er häufig betrunken. Er sagte 2016 gegenüber dem britischen BBC Radio 2, dass er sich an grosse Teile der «Friends»–Dreharbeiten nicht mehr erinnern könne. 2013 schilderte er: «Ich hatte ein grosses Problem mit Alkohol und Tabletten und konnte nicht damit aufhören. Irgendwann wurde es so schlimm, dass ich es nicht mehr verbergen konnte, und dann wussten es alle.» Auch in seiner im November 2022 erschienenen Biografie « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing» berichtete er ausführlich über seine jahrelange Sucht.