Hollywoods Crème de la Crème der Stars beim alljährlichen Oscars-Lunch

Zum alljährlichen Oscars-Lunch am Montag (7. März) hat sich einmal mehr die Crème de la Crème der Hollywood-Stars zusammengefunden. Zum berühmt-berüchtigten Mittagessen vor der grossen Verleihung am 27. März erschien etwa Benedict Cumberbatch (45), der dieses Jahr für «The Power of the Dog» als bester Hauptdarsteller nominiert ist. Der Schauspieler betrat den roten Teppich des Fairmont-Century-Plaza-Hotels in Los Angeles im klassischen, schwarzen Anzug mit Krawatte.