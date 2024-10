Hollywoodstar Ashley Judd: Acht Jahre lang «epische Kopfschmerzen»

Acht Jahre lang «epische Kopfschmerzen»

In ihren weiteren Ausführungen teilt sie mit, dass ihre zuweilen «epischen Kopfschmerzen», mit denen sie in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, offenbar über acht Jahre lang falsch diagnostiziert wurden. «Was bedeutet», so Judd, «dass ich in diesen acht elenden Jahren in einigen unserer besten medizinischen Einrichtungen mit Medikamenten gegen eine Art von Kopfschmerzen behandelt wurde, die ich nicht habe.»