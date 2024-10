Hollywoodstar Dennis Quaid tritt mit Donald Trump in Kalifornien auf

Der ehemalige US–Präsident und derzeitige republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78) kann auf verhältnismässig wenig Unterstützung im US–Showbusiness zählen. Während Promis wie Taylor Swift (34), Billie Eilish (22), Robert De Niro (81) oder George Clooney (63) die demokratische Kandidatin Kamala Harris (59) unterstützen, gaben bislang nur wenige Schauspiel–Stars und Musiker an, am 5. November für Trump stimmen zu wollen. Eine der wenigen Ausnahmen bildet da «The Day After Tomorrow»–Star Dennis Quaid (70), der jetzt in Kalifornien sogar auf einer Wahlkampfveranstaltung Trumps sprach.