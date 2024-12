Hollywoodstar Don Johnson zeigt seltenes Foto mit seinen sechs Kindern

Serienheld und Stil–Ikone der 1980er Jahre

Don Johnson wurde in den 1980er Jahren zum Star. In der TV–Serie «Miami Vice» spielte er den Undercover–Polizisten Sonny Crockett. Zusammen mit Ricardo Tubbs (Philip Michael Thomas, 75) machte er im damals wilden Süden Floridas Jagd auf Drogendealer. Die Serie ist vor allem wegen der stilprägenden Kleidung der Detectives und der Hit–Musik in Erinnerung geblieben.