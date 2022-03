Hollywoodstar Jared Leto trauert nach den Dreharbeiten

Sein Regisseur hatte Angst um Jared Leto

Es sei ja auch kein grosses Geheimnis, dass er eine Leidenschaft dafür habe, in seinen Rollen aufzugehen, meint Leto. Dabei gebe es manchmal auch einige Herausforderungen, aber in diesem Fall habe er das Projekt geliebt. Der Star spricht von seiner Rolle in der AppleTV+-Serie «WeCrashed», die am heutigen 18. März ihre Premiere auf dem Streamingdienst feiert. Er ist darin in der Hauptrolle neben seiner Kollegin Anne Hathaway (39) zu sehen.