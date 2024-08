Hollywoodstar Meg Ryan nimmt Ehrenpreis im Trend-Look entgegen

Meg Ryan (62) hat am Donnerstag beim Sarajevo Film Festival den Ehrenpreis verliehen bekommen. Zu dem Event in der bosnischen Hauptstadt erschien die Schauspielerin in einem besonders modischen Ensemble. Sie trug ein hochgeschlossenes Tweed–Midi–Kleid in Grau, das mit kurzen Ärmeln und einem klassischen Kragen für Eleganz sorgte.