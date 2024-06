Hollywoodstar Michael Douglas: Auf Solidaritätsbesuch in Israel

Vor Ort im Kibbuz Be'eri sah sich Douglas am 7. Oktober zerstörte Häuser an, in denen etwa 100 Menschen ermordet und 30 als Geiseln genommen wurden. Der Schauspieler äusserte die Hoffnung, dass die Entführten «bald zurückkehren» werden. Bei einem Treffen überreichte Israels Staatspräsident Isaac Herzog (63) Douglas eine gelbe Schleifen–Anstecknadel für die Gefangenen in Gaza und eine Halskette mit der Aufschrift «Unser Herz ist in Gaza gefangen».