Hollywoodstar Morgan Freeman übernimmt U-Bahn-Durchsagen in London

Schauspielstar Morgan Freeman (88) soll Pendlern an einem der verkehrsreichsten Bahnhöfe Londons den Arbeitsweg versüssen – zumindest für eine begrenzte Zeit. An der berühmten U–Bahn–Station Baker Street leiht der Oscarpreisträger am 18. und 19. März seine berühmte Stimme für die Stationsansagen und verkündet mit seinem unverkennbaren Erzählstil Botschaften über die Lautsprecher der U–Bahn–Station. Pendler, die den Bahnsteig in der Baker Street passieren, hören speziell aufgenommene Durchsagen, in denen Freeman bekannte Hinweise wie «Mind the Gap» (zu Deutsch: «Achten Sie auf die Lücke») auf humorvolle Weise präsentiert.