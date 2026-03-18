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Hollywoodstar Morgan Freeman übernimmt U-Bahn-Durchsagen in London

An der berühmten Londoner U–Bahn–Station Baker Street erklingt zumindest an zwei Tagen eine bekannte Stimme: Morgan Freeman macht dort die Stationsansagen. Hinter der Aktion steckt eine gross angelegte Marketingkampagne einer britischen Traditionsbäckerei.

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Eine bekannte Stimme wird demnächst die U-Bahn-Ansagen in London machen: Morgan Freeman.
Eine bekannte Stimme wird demnächst die U-Bahn-Ansagen in London machen: Morgan Freeman. imago/Cover-Images

Schauspielstar Morgan Freeman (88) soll Pendlern an einem der verkehrsreichsten Bahnhöfe Londons den Arbeitsweg versüssen – zumindest für eine begrenzte Zeit. An der berühmten U–Bahn–Station Baker Street leiht der Oscarpreisträger am 18. und 19. März seine berühmte Stimme für die Stationsansagen und verkündet mit seinem unverkennbaren Erzählstil Botschaften über die Lautsprecher der U–Bahn–Station. Pendler, die den Bahnsteig in der Baker Street passieren, hören speziell aufgenommene Durchsagen, in denen Freeman bekannte Hinweise wie «Mind the Gap» (zu Deutsch: «Achten Sie auf die Lücke») auf humorvolle Weise präsentiert.

Die Aktion ist Teil einer gross angelegten Marketingkampagne zum 150–jährigen Bestehen des in England sehr bekannten Backwarenherstellers Warburtons. Auch in einer TV–Kampagne war Morgan Freeman bereits für das Unternehmen aus Bolton zu sehen.

Grosse Marketingkampagne für Traditionsbäckerei

Die Kampagne setzte die britische Traditionsbäckerei in Partnerschaft mit Transport for London (TfL) um, die Verkehrsbehörde der britischen Hauptstadt, die grosse Teile des öffentlichen Verkehrs betreibt und koordiniert. Die TfL arbeitet bereits seit einiger Zeit und mit zunehmender Frequenz mit in Grossbritannien berühmten und beliebten Marken zusammen.

Pendler, die während des zweitägigen Zeitraums die Baker Street passieren, können sowohl akustische als auch visuelle Veränderungen erwarten, wobei der Bahnsteig der Jubilee Line als zentraler Punkt der Installation dient, wie Warburtons mitteilt.

Von SpotOn vor 32 Minuten
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