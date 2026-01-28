Hollywoodstar Sharon Stone kommt zum Wiener Opernball

Sharon Stone besucht St. Willibald

Karl Guschlbauer freut sich auf seinen Stargast: «Nach Priscilla Presley im Vorjahr ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar in St. Willibald begrüssen zu können. Dass sie mich auf den diesjährigen Opernball begleiten wird, ist natürlich das i–Tüpfelchen! Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur.» Zwei Tage vor dem Ball, am 10. Februar, wird die Golden–Globe–Preisträgerin zu einem Pressetermin mit Karl Guschlbauer in St. Willibald erwartet.