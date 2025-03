Hollywoodstar Steve Carell zahlt Abschlussball-Tickets für Feueropfer

In einem Video, das an sechs von den Bränden betroffene oder zerstörte Schulen ging, verkündete der Schauspieler die freudige Nachricht. «Aufgepasst, an alle Abschlussklassen», beginnt Carell in seinem typisch trockenen Tonfall. «Das ist Steve Carell mit einer besonderen Ankündigung. Ich arbeite mit einer wunderbaren Wohltätigkeitsorganisation aus Virginia namens Alice‹s Kids zusammen. Und Alice›s Kids wollte euch wissen lassen, dass sie für all eure Abschlussball–Tickets bezahlen werden. Und falls ihr eure Abschlussball–Tickets bereits gekauft habt, werden sie euch die Kosten erstatten.»