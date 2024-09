Hollywoodstar und Sänger Kris Kristofferson ist tot

Kris Kristofferson landete im Laufe seiner rund 60–jährigen Karriere einige grosse Country–Hits, darunter «Me and Bobby McGee» oder «Help Me Make It Through». Coverversionen seiner Songs waren Hits für Künstler wie Janis Joplin (1943–1970), Gladys Knight (80) und Johnny Cash (1932–2003). Im Laufe seiner Hollywood–Karriere arbeitete Kristofferson zudem mit Starregisseuren wie Martin Scorsese (81) und Sam Peckinpah (1925–1984) zusammen. Er gewann einen Golden Globe für seine Performance in «A Star is Born» (1976) an der Seite von Barbra Streisand (82).