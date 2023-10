Holzfällerhemd von Julian Nagelsmann kommt unter den Hammer

Das Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann (36) war rundum gelungen. Nicht nur seine DFB–Elf konnte beim 3:1–Sieg gegen die USA in Hartford überzeugen, sondern auch das moderne Outfit des ehemaligen Bayern–Coaches. An der Seitenlinie trug er ein auffallendes, nicht zugeknöpftes Oversize–Holzfällerhemd in hellblauen Farben, darunter ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose und weisse Sneaker. Das Hemd kommt jetzt sogar für den guten Zweck unter den Hammer, wie Nagelsmann selbst bekannt gab.