Hommage an seinen Vater: Darum heisst Pete Davidsons Tochter Scottie

Für Pete Davidson hat die Vaterschaft bereits jetzt eine spürbare Veränderung bewirkt. «Ich hatte immer Angst davor, es allen recht machen zu wollen und in allem der Beste sein zu müssen», gestand er «Elite Daily». Doch diese Einstellung habe sich grundlegend gewandelt: «Aber jetzt denke ich mir: Wenn ich das schaffe, wäre das cool. Aber wenn nicht, darf ich mit Scottie abhängen.»